Aurélie vit avec sa famille dans une maison et décide au printemps 2020 de changer sa chaudière à gaz, pour la remplacer par un modèle à condensation. Elle profite de pouvoir bénéficier des aides de l’Etat. Elle remplit donc une simulation sur internet.

Quelques jours plus tard, une entreprise lui répond et vient chez elle. Elle constate les volumes et fait un devis de 3.220 euros, qu’Aurélie signe. Ce devis comporte une prime ANAH (une prime qui subventionne les travaux d'amélioration réalisés dans les logements. La subvention peut être attribuée au propriétaire bailleur qui engage des travaux d'amélioration dans les logements répondant aux conditions de recevabilité) de 1.200 euros et une prime CEE de 1.400 euros. Un compte "Ma Prime rénov" est également créé. Elle ne paye donc que 620 euros de sa poche.

Les travaux se font rapidement, mais ils sont mal exécutés. Le tuyau de condensation est à découvert, il n’y a pas de chapeau au niveau de la cheminée et certains chauffages sont défaillants. Aurélie relance l’entreprise, mais personne ne lui répond…

"J'ai passé l'hiver dans le froid"

Sans nouvelles de l'entreprise, Aurélie n'a pas de chauffage. "J'ai passé l’hiver dans le froid avec des chauffages d’appoint pour ne pas avoir trop froid", raconte Aurélie à Julien Courbet dans l'émission.

Après des mois d’attente, l’entreprise vient chez elle en mai 2021, mais encore une fois rien n’est réparé entièrement. Ce jour-là, le technicien lui fait également signer un contrat d’entretien. En juin, suite à un gros coup de vent, la nouvelle installation au niveau de la cheminée est déstabilisée et un bruit résonne dans le conduit.

Aurélie relance à nouveau, par mails, par appels… En août 2021, un technicien se présente chez elle, sans matériel… Il ne peut donc rien faire de plus. Aurélie ne reçoit aucune réponse de leur part et souhaite que l’entreprise lui réponde et vienne reprendre les malfaçons de la chaudière.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr