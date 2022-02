Chauffage : son poêle à granulés enfume sa maison, ses factures d'électricité explosent

En juin dernier, Anaïs se rend dans un magasin proche de chez elle pour investir dans un poêle à granulés pour sa maison. Elle en choisit un au prix de 4.170 euros. Aujourd’hui elle a déjà payé deux acomptes pour un total de 3.251 euros.

L’entreprise vient lui l’installer le 13 octobre et la galère commence : au déballage, la façade du poêle est abîmée, les tuyaux d’évacuation ne sont pas les bons et de la fumée s’échappe du poêle.

L’entreprise lui précise qu'elle peut tout de même utiliser l'appareil. S’ensuivent enfin plusieurs interventions entre le 21 décembre et le 8 janvier, sans trouver de solution au problème, puisque de la fumée s’en dégage toujours. La situation est de pire en pire, le chapeau du toit tombe pendant une intervention et il en est donc déformé. Le soir même, il y a deux implosions et de la fumée qui envahit sa pièce de vie au point que son détecteur de fumée se déclenche...



"L'entreprise ne me répond plus"

Anaïs n'est pas rassurée, elle envoie des mails et un courrier recommandé pour se faire entendre et trouver une solution au plus vite, puisque c'est l'hiver !

"La fumée sort du poêle car il n'est pas étanche, la tuyauterie a un problème. On a appelé le commercial et il nous a indiqué qu'on ne pouvait pas revenir vers lui avant deux mois", raconte Anaïs dans Ça peut vous arriver. "Depuis je recontacte l'entreprise mais elle ne me répond plus" explique-t-elle désespérée à Julien Courbet.



Parfois, Anaïs utilise le poêle pour essayer de réchauffer la pièce mais, elle doit ouvrir les fenêtres pour évacuer la fumée ! Elle a dû installer des chauffages d’appoint pour chauffer sa maison mais sa facture d’électricité augmente considérablement. Elle souhaite donc que l'entreprise échange le poêle et son installation complète ou qu'elle lui rembourse les acomptes déjà versés.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr