Une usine va produire pour la première fois de la viande végétale en France

publié le 23/09/2020 à 09:18

Absurde auparavant, l’expression "Dans ton steak, il y a de la viande ?" deviendrait presque classique aujourd'hui. Pour la première fois en France, une usine va produire de la viande dite végétale. Un signe supplémentaire de l’intérêt des marques et des consommateurs pour les produits vegan.

L’engouement pour le substitut de viande est fort et la mise en action de cette première usine le prouve. L’initiative vient d’une start-up baptisée Les Nouveaux Fermiers. Elle fournit déjà des enseignes de grandes surfaces et 150 restaurants, mais jusqu’à présent, seul l’emballage était "made in France". Ce type de produit étant essentiellement fabriqué aux Pays-Bas, en Grande Bretagne ou en République tchèque : l’idée est de faire baisser les coûts en s’approvisionnant en France.

Objectif : dix tonnes par jour de nuggets, d’aiguillettes et de steak qui ressemblent à la viande mais sont en fait composés de protéine de blé, de pois jaunes et de soja. Et si vous l'aimez saignant, pas de soucis : la betterave cuite et l’huile de tournesol en donneront l’aspect.

Une véritable guerre économique

La viande végétale est au cœur d'une véritable guerre économique. En France, on estime que les produits vegan devraient bondir de +21% d’ici la fin de l’année prochaine. Pendant le confinement, aux États-unis, les abattoirs fermés ont provoqué une ruée sur ces produits : +270%.

La marque la plus importante de substitut végétal est américaine, Beyond Meat. En 2019, elle a engrangé plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle propose déjà ses produits dans des supermarchés français et va mettre en service une usine aux Pays-Bas. Selon la banque Barclays, le marché de la viande vegan pourrait atteindre 100 milliards de dollars dans 15 ans. Dans le potager, le pois jaune est donc le gagnant du loto.

La concurrence peut conduire à une certaine paranoïa. Demandez aux Nouveaux Fermiers la localisation de leur usine, il ne vous la diront pas. Elle existe bel et bien mais les responsables de la start-up attendent la certification des brevets de leurs recettes pour se montrer totalement à jour, à cause de la crainte de l’espionnage industriel. Ils en sont convaincus : l’avenir est à la viande qui a l’aspect et le goût mais sans animal tué.

Dans le projet on retrouve des investisseurs comme Xavier Niel. À l’avenir, on s’étonnera peut être qu’il y ait eu de la viande dans le steak.

Le plus : la Chine veut atteindre la neutralité carbone

C’était hier à l’ONU et c’est historique. La Chine s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. La neutralité carbone, c'est le fait que nos émissions de gaz à effet de serre soient absorbés naturellement. La Chine s’engage à les baisser drastiquement. Selon les accords de Paris, ce devait être en 2050. Mais nul ne croyait que la Chine irait aussi loin. En effet, c’est à la fois le pays le plus pollueur au monde et un pays en pointe dans la production d’énergie verte, toute l’ironie d’un système

La note : 5/20 à un drone renifleur dans le Pas-de-Calais

Prêté par l’Europe au ministère de la Mer, ce drone va être déployé afin d’améliorer le contrôle d’émissions polluantes des navires. L’engin doit permettre de mesurer le taux de soufre en reniflant le panache d'émission des navires et faire respecter les normes environnementales dans le détroit du Pas-de-Calais. Une mission qui va durer trois mois. De quoi faire des jalouses chez les mouettes.