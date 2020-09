Casino : le groupe participe-t-il à la déforestation en Amazonie ?

publié le 22/09/2020 à 09:27

"Ces associations françaises, américaines et colombiennes nous ont mandaté afin de vous mettre en demeure de respecter les obligations légales qui s'imposent à la société Casino Guichard-Perrachon en matière de devoir de vigilance et de risques liés à la déforestation en Amérique du Sud". Voilà la teneur du courrier reçu lundi 21 septembre au matin par le PDG du groupe de grandes surfaces, Jean-Charles Naouri.

Pas des plus sympathiques quand on revient de week-end, mais le collectif d’ONG, dont les françaises comme "Notre affaire à tous" et "Sherpa", pointe un possible double discours du groupe incriminé. Ces ONG s’appuient sur un rapport d''Envol vert", association spécialisée dans la protection des forêts, qui établirait un lien entre quatre fermes liées à la déforestation illégale au Brésil, en Amazonie et dans le Cerrado et 52 produits "vendus en rayon et aussi dans les étals de boucher de deux magasins du groupe" Casino.

Des affirmations qui ressortent d'un rapport publié en juin dernier. Casino avait rejeté catégoriquement ces accusations. L’important dans cette histoire n’est pas tant l’accusation que dans le devoir de vigilance, assez efficace. Une loi française de mars 2017, unique au monde, stipule en effet que les sociétés d’une certaine taille doivent veiller aux bonnes pratiques sociales environnementales de leurs filiales et sous-traitants.

Les associations prêtes à porter l’affaire en justice

Des sociétés employant minimum 5.000 personnes en France et 10.000 dans leur filières en moyenne. Une loi pétrie de bonnes intentions et coiffée comme un communiant mais depuis trois ans, aucune liste n’a été publiée pour connaître les sociétés qui doivent se plier à cette législation. Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) en a identifié 265 et si une entreprise ne respectant le devoir de vigilance touche de l’argent du plan de relance, comment ça se passe ?

Pour Casino, si l’entreprise ne se met pas en conformité dans un délai de trois mois, les associations se sont dites prêtes à porter l’affaire au tribunal. En janvier 2020, Total avait été la première multinationale à être assignée en justice pour un manquement à son devoir climatique. Les juges s'étaient déclarés incompétents, c'est donc une affaire à suivre.

Le plus : la banquise d’été d'Arctique à son deuxième niveau le plus bas

En Arctique, la banquise d'été est au plus bas niveau pour la deuxième fois de son histoire. La banquise d’été en Arctique s’est en effet réduite en 2020 à la deuxième superficie la plus petite jamais enregistrée, après 2012, selon le National Snow and Ice Data Center aux États-Unis.Tous les ans, une partie fond l’été et se reforme l’hiver, de façon normale, mais avec le réchauffement climatique, elle fond de plus en plus l’été, et sa superficie hivernale se réduit aussi. Cela rajoute ainsi une hausse des températures des océans, un affreux combo.

La note : 17/20 pour un parc thaïlandais qui renvoie les déchets jetés par colis aux touristes

Je mets un 17/20 à un parc thaïlandais qui renvoie les déchets aux touristes. À l’entrée du parc de Khao Kai, à côté de Bangkok, les touristes doivent donner leur adresse. On inspecte leurs sacs et si des déchets laissés dans la nature correspondent à cette liste, on les renvoie chez eux, dans un petit colis. Le directeur du parc thaïlandais s’est donné pour mission de responsabiliser les visiteurs. Un colis de déchets à la maison, c'est la future tendance.