publié le 18/09/2020 à 09:42

Sécheresse, réchauffement, maladies... Les forêts françaises souffrent. Un rapport présenté au gouvernement, jeudi 17 septembre, estime qu’il faudrait planter 70 millions d’arbres pendant 30 ans pour sauver les forêts. Au-delà de la régénération naturelle, pour aider les forêts face au réchauffement climatique, il faudrait que chaque Français plante chaque jour un nouvel arbre pendant trente ans.

Dans ce rapport remis par la députée du Nord Anne-Laure Cattelot au ministre de l’Agriculture Julien Denormandie est sans appel. Elle estime qu'il faudrait créer un fond pour l’avenir de la forêt : ce fond public-privé devra être doté de 300 millions par an sur trente ans soit un total de 8 milliards d'euros.

Comme la plupart des êtres vivants dans ce pays, les forêts vont bénéficier du plan de relance puisque 150 millions d’euros seront consacrés au reboisement. Il y a une véritable urgence : il faut s’intéresser à ce patrimoine forestier qui couvre 31% du territoire de la métropole, 40% avec l’Outre-mer.

La sécheresse, principale menace pour les forêts

La sécheresse de cette année et celles des années précédentes, en 2019 et en 2018, représente une chaleur qui crispe les arbres, les fragilise, les casse et provoque des parasites. Par exemple, dans le Pas-de-Calais, un champignon, le Chalarose, attaque les frênes et ne laisse aucun répit. La forêt vosgienne est devenue en partie rouge d’arbres morts.

Mardi 15 septembre, la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) a présenté un rapport sur l’état des forêts dans le monde : en France, la superficie des forêts a augmenté. Mais si elles manquent d’eau, on fera des cabanes entre le salon et la cuisine.

Des forêts sinistrées

La forêt couvre 30% de l’Hexagone, 40% avec les territoires ultra-marins, mais les coups de boutoir du réchauffement climatique l’abîment sur le long terme. Espaces essentiels pour respirer et s’y évader, les gouvernements déploient de gros moyens pour les sauvegarder. Par exemple, en ce moment, une maladie attaque violemment les forêts d’Île-de-France et de l’Oise, l’encre du châtaignier. Les autorités ont décidé d'observer leur évolution par satellite.

Autre souci : plus on devient vert, plus on fait appel au bois pour nos bâtiments. Aura-t-on assez de ressources pour couvrir nos futurs besoins ? L’anticipation est capitale, alors ce matin n’hésitez pas à planter un arbre, c’est toujours bien avec le café !

Le plus : les magasins Leclerc passent au sac en toile

Dès lundi 21 septembre, les magasins E.Leclerc remplaceront les sacs en plastique réutilisables, proposés jusqu’à maintenant, par des sacs en toile de jute "réutilisables, recyclables et échangeables à vie" (1,5 euro le sac). L’enseigne espère ainsi "supprimer" 7.000 tonnes de plastique chaque année.

La note : 1/20 aux incendies dans l'Ouest américain

Les incendies qui ravagent l’Ouest américains laissent même des traces en Europe. Les services météorologiques européens remarquent des panaches de fumée au-dessus de l’Atlantique qui devraient arriver en Islande ce vendredi 18 septembre.



Ce sont les traces des flammes américaines portées par un vent fort, un phénomène rare mais qui montre l’ampleur des incendies aux États-Unis. Auditeurs islandais, pas de panique, ça passera vite !