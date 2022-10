"Un plat par jour pour 35 euros par mois" : ces restos se lancent dans l'abonnement

Le groupe Del Arte lance un système d'abonnement pour fidéliser ses clients dans ses restaurants. Pour 35 euros par mois, 30 euros le premier, les consommateurs peuvent ainsi manger une fois par jour dans un établissement de l'enseigne. Les clients souscrivent à l'offre pour six mois minimum.

L'abonnement comprend une pizza ou un plat de pâtes choisis parmi une sélection de sept recettes et est uniquement valable en salles. Pour l'instant, 13 restaurants participent à cette opération d'abonnement à Boulogne-Billancourt, à Colmar, à Flins, à Gennevilliers, à Ivry, à Lyon, à Metz, à Rennes, à Rouen et à Toulouse. Cela représente une infime partie des 200 établissements de la chaîne.

Avec cette offre, les clients peuvent ainsi manger un plat par jour dans les restaurants Del Arte. Cependant, les boissons et les desserts ne sont pas compris dans l'abonnement mensuel et doivent être payés en plus. Avec le Covid-19, les restaurants ont été mis à mal et espèrent attirer les clients grâce à de nouvelles promotions.

Selon BFM TV, le groupe Del Arte pourrait ne pas être gagnant avec cette formule d'abonnement. En effet, l'offre concerne des plats à huit euros. Or, si un client se rend au restaurant 2,5 fois par semaine, il mange alors pour 80 euros par mois, en ne payant que 35 euros. L'enseigne compte certainement sur les desserts et les suppléments que pourraient prendre les clients lors de leurs repas pour rentabiliser son offre.

