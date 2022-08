Le "no show", ce fléau qui coûte cher aux restaurateurs

Des tables vides, des aliments jetés à la poubelle et une partie du chiffre d'affaires qui part en fumée. Les restaurateurs alertent sur un nouveau phénomène : les "no shows". Comprenez : les clients qui ne se rendent pas au restaurant malgré leur réservation. En pleine saison touristique, le phénomène met en péril bon nombre d'établissements déjà fragilisés par la crise sanitaire.

Tom Meyer, chef du restaurant gastronomique Granite dans le centre de Paris, a l'habitude des "no shows". "Nous, on est complets midi et soir en moyenne donc on fait nos 300 couverts par semaine. On a vite une trentaine de no shows sur cette même période. Cela représente quand même 10%", détaille le restaurateur.

"Ces tables que l'on va perdre sur un midi ou sur un soir, ça nous fait peut-être un salarié de moins en fin d'année", résume Tom Meyer. C'est donc un gros manque à gagner pour les restaurateurs.

Le chef Matthias Marc se souvient d'un soir de Ligue des champions où il a compté 22 "no shows". Il prend alors la décision radicale de demander une empreinte bancaire au moment de la réservation. "Je pense que si tu es réglo il n'y a pas de problème", se défend-il. Les clients absents sont aussi placés sur liste rouge et ne pourront plus jamais réserver de table dans son restaurant.

