Indemnités de départ : l'Education Nationale lui doit plus de 7.000 euros

publié le 07/10/2020 à 12:02

Aurélie a travaillé 10 ans en tant que professeure des écoles. En 2016, elle décide de changer de vie, en créant son entreprise dans l’immobilier. L’Éducation Nationale lui accorde alors une indemnité de départ volontaire de 14.505,92 euros.

Cette somme doit lui être versée en deux fois. Elle a reçu la moitié, soit 7.252,96 euros en mai 2016, et devait recevoir le reste l’année suivante… Mais ce ne fut pas le cas. Depuis plus de 3 ans maintenant, Aurélie se bat avec le rectorat pour obtenir son dû. Elle a même engagé une avocate qui a envoyé deux courriers, mais rien y fait ! On demande à Aurélie, à chaque fois, de renvoyer des documents qu'elle a déjà communiqués. Elle ne sait plus quoi faire.

Aurélie comptait sur ces 7.000 euros supplémentaires pour l'aider dans le lancement de sa micro-entreprise. Elle est agente immobilière à son compte, et a de gros frais d’essence et de publicité à assumer chaque mois. Elle aurait vraiment besoin de cet argent. Elle a demandé de l'aide à Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin que le rectorat lui verse le reste de son indemnité de départ, 7.252,96 euros.

