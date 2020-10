Plomberie : les réparations tournent au cauchemar, sa maison est inhabitable

publié le 05/10/2020 à 11:59

En 2019, David et son compagnon multiplient les visites pour acheter leur propre maison. Un beau jour, ils pensent tomber sur la perle rare, même si une fissure au niveau du sous-sol les inquiète.

Ils font part de leurs doutes, mais l’agence immobilière se montre convaincante. Leur interlocutrice les oriente vers une société spécialisée, tout en parvenant à déduire le montant du devis du prix de vente (237.000 euros finalement). Rassurés, David et son compagnon deviennent propriétaire le 9 janvier 2020.

Ils règlent 7.920 euros pour le traitement des fissures. À la fin des travaux, le 4 juin dernier, tout semble impeccable. Pourtant, quelques jours plus tard, c’est la stupeur. Ils découvrent des infiltrations, et surtout l’apparition de nouvelles fissures ! À leur demande, l’entrepreneur reprend les travaux.

L'arrivée d'eau est bouchée

Mais au lieu de trouver une solution, le professionnel ne fait qu’empirer les choses. Les fissures s’agrandissent, et pour ne rien arranger, il coule du béton sur l'arrivée d’eau et ne place pas de couvercle sur le regard des eaux pluviales...

Impossible dans ces conditions d’habiter dans la maison. David tente bien de le faire revenir pour réparer les dégâts, mais rien n'y fait. Et quand il demande à ce professionnel de se rapprocher de son assurance, il ne lui répond même plus. L’homme ne vient même pas chercher son matériel.

Depuis, David et son compagnon sont contraints de rembourser un crédit et de payer en même temps un loyer pour se loger. Leurs finances sont tellement dans le rouge qu'ils ne peuvent pas prendre d’expert et d’avocat. Quant à la maison, si rien n’est fait, elle risque inévitablement de se dégrader. David à demandé de l'aide à Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin que l'artisan vienne reprendre les travaux dans les règles de l’art, ou qu’il prenne en charge l’intervention d’un confrère.

