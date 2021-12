Travaux inachevés : comment faire si l’artisan ne veut rien entendre ?

Crédit : Keep It 100 / Getty images

Un chantier ni fait ni à faire. Le résultat de mes travaux, déjà loin d'être à la hauteur de mes espérances, est aussi loin d'être terminé. Mais mon artisan ne veut rien entendre. Il estime son travail accompli. Comment s'y prendre pour qu'il achève mes travaux ? Maître Anne-Claire Moser vous dit tout.

La première chose à savoir en matière de travaux, c'est l'obligation qui pèse sur l'artisan. Et en l'occurrence, l'article 1147 du Code civil est extrêmement clair. L'obligation qui pèse sur l'artisan est une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit faire, et faire bien, ce pourquoi il a été engagé.

À partir de là, plusieurs conseils. La première chose, si on s'aperçoit qu'il y a un problème pendant le chantier, est de ne pas hésiter à le stopper, quitte à demander une expertise. Vous pouvez aussi faire appel un huissier de justice, qui va figer la situation. Si l'entrepreneur ne veut toujours rien entendre, la loi vous permet de faire poursuivre les travaux par un autre professionnel et de demander ensuite le remboursement des travaux.

