Jardinage : comment planter les jonquilles et bien les entretenir ?

Comment planter les jonquilles et bien les entretenir ?

Avec le retour des beaux jours, les jonquilles fleurissent le long des chemins de promenade. Comment bien les cueillir et les entretenir une fois ramenées chez soi ? "Vous avez les narcisses que l'on retrouve essentiellement dans nos jardins et les fameuses jonquilles", démarre Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique.

"La jonquille, il faut savoir, c'est une plante qui est originaire du sud de l'Europe, Portugal et l'Espagne, et qui est assez différente du narcisse. En fait, elle a des feuilles arrondies et c'est d'ailleurs comme un petit jonc, d'où son nom jonquille (...) tandis que les narcisses ont une trompette importante, c'est ce qui permet de les différencier", poursuit-il.

Les jonquilles et les narcisses vont "pousser dans les prairies humides, ça va pousser dans les sous-bois et on va les trouver à partir de mars-avril et vont se développer de manière tout à fait spontanée", ajoute Pierre Nessmann.

Comment cueillir des jonquilles ?

Les jonquilles poussent de partout, mais il y a "une tolérance pour la cueillette dite familiale, c'est de pouvoir ramasser, de cueillir uniquement ce que la poignée de main peut contenir", décrit Pierre Nessmann. Si vous êtes en balade en famille, chaque personne peut donc "partir avec un bouquet, mais pas plus".

Lors de votre cueillette, coupez la fleur avec un couteau, mais n'arrachez surtout pas le bulbe. "Le bulbe, c'est cet organe en oignon, qui est sous terre et qui va permettre justement aux narcisses et aux jonquilles de se développer", précise Pierre Nessmann. Pensez aussi à laisser "le feuillage en place" lors de votre cueillette.

Que faire des bulbes de jonquilles ?

Quand vous achetez des jonquilles chez un producteur, vous avez ce qu'on appelle "un bulbe forcé". "Après la floraison, vous allez enlever les fleurs. Vous allez garder la tige et les feuilles parce que l'énergie qui est dans la tige et les feuilles va retourner dans le bulbe pour reconstituer un nouveau bulbe, pour produire des nouvelles fleurs l'année d'après", poursuit Pierre Nessman.

Pour mieux conserver votre bulbe, vous le mettez "à la cave, ou dans une caisse à l'obscurité, dans un local frais, frais, effectivement obscur, frais, aéré. Et puis, il va passer l'été de cette manière-là", répond le spécialiste à Flavie Flament. "Et aux mois de septembre-octobre de l'année suivante, vous allez le replanter au jardin. Il va produire des racines pendant l'hiver et au printemps suivant, il va refaire des petites pousses avec des fleurs", prédit Pierre Nessman.