Symbole de la Libération, la Jeep fête ses 80 ans

publié le 20/02/2021 à 11:14

Ce qui fait l'originalité de la Jeep, c'est son origine. Car à la base elle avait une vocation purement militaire. Nous sommes au début des années 40. L'armée américaine lance un appel d'offres pour remplacer les préhistoriques Ford T.

Le cahier des charges est assez hallucinant : pare-brise rabattable, capacité d'embarquer quatre personnes et une mitrailleuse, suffisamment étroite pour permettre, une fois les pneus démontés, d'emprunter les voies de chemin de fer et un poids plume de 590 kg pour être soulevée facilement par des hommes ! Ce dernier point sera finalement impossible à respecter.

Malgré ces contraintes la Jeep voit le jour en un temps record. Karl Probst, un ingénieur d'une petite unité de constructeur baptisé Bantamn dessine un prototype en 48 heures. L'armée est pressée, la guerre approche et la production est finalement assurée par Willis et Ford. Une Jeep toutes les deux minutes, 30 à l'heure. À l'époque c'était une cadence infernale.

La Jeep militaire transformée en Jeep civile

650.000 exemplaires vont transporter les alliés. Après la guerre l'idée de génie est de transformer le Jeep militaire en Jeep civil. Le premier modèle apparait en 1945 et depuis, des dizaines de modèles se sont succédés avec toujours la même recette. Jeep est d'ailleurs devenue une marque et l'héritier de la Willis s'appelle Wrangler. La Wrangler que l'on retrouve vous savez dans de nombreux films comme Jurassic Park et cette scène culte de la course poursuite pour échapper au dinosaure.

La Jeep est une voiture qui a également beaucoup de lien avec la France. Outre la Libération, elle a été la propriété de Renault. En 1979, Renault entre au capital du 4ème constructeur auto américain AMC, avec une pépite au catalogue : la Jeep. Mais Renault s'intéresse surtout aux réseaux de distribution aux États-Unis et va d'ailleurs lancer pas mal de modèles à la sauce américaine : la R9, sous le nom d'Alliance, la R5, Le Car, ou encore la cultissime Fuego...

Une Jeep 100% électrique arrive au printemps

En ce début d'année 2021 elle revient sous le giron français au sein de Stellantis issu du mariage entre PSA et Fiat Chrysler. Tout au long de l’année, des évènements dédiés auront lieu pour rapprocher clients et fan autour de l’héritage de la marque. Des véhicules séries limitées "80th Anniversary" sont également à venir avec des spécificités sur les différents continents. Des Jeep qui vont bientôt passer au 100 % électrique au printemps prochain.