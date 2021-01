publié le 25/01/2021 à 17:40

Une fois encore, la sécurité routière a décidé de frapper fort. Fidèle à ses campagnes chocs, cette fois, ce sont nos petits comportements au volant qui sont pointés du doigt. Ces moments d’inattentions qui peuvent nous coûter très cher.

"Désarmons nos Routes". C'est le thème choc de cette nouvelle campagne de la Prévention Routière et de l'association Victimes et Citoyen qui a été dévoilée sera et diffusée à travers 3 spots sur les réseaux sociaux. À cela, s'ajoute en plus, une campagne d'affichage.

Cette campagne est axée sur nos petits comportements, à priori anodins mais aux conséquences dramatiques comme par exemple téléphoner au volant, rouler trop vite ou repousser les limites de la fatigue.

Ces comportements peuvent ainsi transformer nos voitures en armes. Dans cette campagne on voit ainsi un compteur se transformer en viseur ou encore un pot d'échappement en canon. Il appartient selon la Prévention Routière, à chacun, de prendre conscience de ses actes au volant pour "désarmer nos routes"

> La nouvelle campagne de la prévention Routière et de l'association Victimes et Citoyens Crédit Média : PRÉVENTION | Durée : 00:38 | Date : 25/01/2021