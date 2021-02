Corrèze : la première route chauffante pour éviter le verglas

publié le 13/02/2021 à 09:01

En ce jour de départ de vacances, cap sur la première route chauffante de France, en Corrèze. Avec cette route, fini la neige et le verglas. Le système utilise l'énergie perdue du réseau de chaleur urbain pour ainsi mettre fin au cauchemar des automobilistes.

C'est au niveau de la commune d'Égletons que se tient depuis fin décembre cette expérimentation unique en son genre. Elle est testée sur un tronçon de 120 mètres, soit 660 mètres carrés de chaussée. Déjà, elle a montré son efficacité. Malgré la météo agitée : rien, peanuts, nada ! Le bitume est resté vierge de toute neige et trace de verglas.

La route utilise une technologie baptisée Power Road, développé par la société Eurovia, filiale de Vinci. Elle utilise la récupération d'énergie et fonctionne comme un chauffage au sol : un réseau de tubes dissimulés sous le goudron permet de véhiculer de la chaleur afin de réchauffer la route.

Un système pour faire des économies ?

Toute intervention de déneigement ou de salage de la chaussée, ou même l'utilisation de pneus neige, sont donc rendus inutiles par la route chauffante. Elle pourrait même être amenée à se développer, car les débouchés sont nombreux. Dans un premier temps, ce ne sera pas une autoroute entière. Mais cette route peut par exemple être installée sur des zones prioritaires.

Reste toutefois le prix : 250.000 euros pour 120 mètres en Corrèze. Toutefois, plus la portion sera grande, moins le prix devrait être élevé. Et cela permet de réaliser de nombreuses économies : la route s'abime peu et on pourra aussi compter des économies d'engins de déneigement et de salage.