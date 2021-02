DS mise beaucoup sur sa nouvelle DS4 en jouant la carte du luxe français

publié le 06/02/2021 à 13:48

Si les constructeurs français sont souvent champions des petites marques low cost, pour le haut de gamme, on est clairement à la traîne. Mais cette année, Citroën veut frapper un grand coup avec sa nouvelle DS4. L'ambition est claire : bousculer les marques allemandes sur le segment des berlines compactes, avec dans le viseur les Audi A3, les BMW série 1 et la Mercedes classe A.

Ses atouts : d’abord un parti pris audacieux pour le style avec 4,40 mètres de long et une silhouette inédite, ramassée, tout en angles et en arêtes. Elle est moins "bling bling" que les autres DS, plus sobre, plus germanique on pourrait dire... mais moins austère aussi. DS joue à fond la carte du luxe français avec un habitacle ultra soigné et des matériaux de qualité comme du carbone forgé et du cuir Alcantara.



Autre point fort : un pare-brise en réalité augmentée qui donne l’impression que les informations dont on a besoin sont sur la route. C'est un gros plus pour la sécurité au volant, ne plus avoir à quitter la route des yeux pour connaître sa vitesse, l'identité de la personne que l'on appelle, le nom de la musique qu'on est en train d'écouter... Sans parler du confort avec les suspensions. Elle arrive à l’automne avec un tarif en-dessous de 30.000 euros.