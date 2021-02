Hiver : 50% des interventions de garagistes liés à des problèmes de batterie

publié le 14/02/2021 à 08:02

Le froid, la neige, le verglas... Depuis quelques jours nos voitures souffrent, et pas seulement la carrosserie. Le carburant, le gasoil, peut en effet lui aussi geler. Autre problème qui concerne des milliers d'automobilistes : la batterie à plat. C'est en ce moment plus de la moitié des interventions des dépanneuses et des visites au garage.

Lorsque le diesel gel, cela se remarque assez vite. Dans ce cas, votre voiture peut dégager de la fumée, elle ne tient pas le ralenti et cale. Cela arrive bien souvent au petit matin. Si c'est le cas, il est fort probable que le gazole dans le réservoir ait gelé. Dès que le thermomètre approche les -10°C, il y a un risque.

Mais le froid, c'est aussi et surtout l'ennemi de nos batteries. Aujourd'hui encore, nos voitures ultra-modernes tombent majoritairement en panne pour une simple histoire de batterie : cela représente 50 % des interventions des dépanneurs.