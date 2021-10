"Capital" : que cachent les matelas à petits prix ?

Mal dormir, le mal du siècle ? Un Français sur trois souffrirait de problèmes de sommeil. Notre temps de sommeil quotidien est même passé sous la barre des sept heures, durée minimale recommandée pour être en forme. Du coup, le sommeil et la lutte contre le stress sont devenus un marché en pleine expansion qui pèse 80 milliards d'euros dans le monde !

Chaque année, les Français achètent quatre millions de matelas. En moyenne, ils dépensent autour de cinq cents euros pour un matelas deux places. Mais, à chaque fois, c'est le même casse-tête : entre mousse, latex et ressorts, avec ou sans mémoire de forme, le consommateur est vite perdu.

Et question prix, c'est encore plus la jungle. Vraies ou fausses réductions, promos permanentes, comment connaître le vrai prix d'un matelas ? Peut-on se fier à ces nouveaux fabricants qui vous promettent le confort maximum à prix minimum ? N'y a-t-il pas des arnaques à la clé ? Et quelles sont les nouvelles filières pour s'offrir un matelas de qualité en déstockage ?

