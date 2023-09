"France moche" : le gouvernement veut rénover les zones commerciales

Les zones commerciales des périphéries de nos villes, emblèmes de la "France moche" selon certains, fait l'objet d'un grand plan de rénovation pour les embellir et les revitaliser. Située à l'entrée des villes, cette concentration de grandes enseignes comme Carrefour ou Leclerc, ainsi que de franchises telles que La Pataterie ou Buffalo Grill, incite à l'utilisation de la voiture, comme en témoignent les immenses parkings accolés aux magasins.

Conçus pour y accéder via une rocade, pas moins de 1.500 zones commerciales sont recensées dans les grandes, moyennes et petites villes. Leur superficie totale dans l'Hexagone est de 500.000 km², soit cinq fois l'étendue de Paris. La somme de 24 millions d'euros est déboursée par le gouvernement pour la première vague d'expérimentations. L'État paie les études menées par les collectivités et compense les déficits commerciaux des collectivités qui veulent remplacer les commerces qui ne fonctionnent plus.

Pourquoi rénover ces espaces commerciaux ?

Avant tout, ils ne seraient plus adaptés à nos usages modernes : e-commerce et drives remplacent progressivement les courses du samedi après-midi en famille. Par ailleurs, des enjeux écologiques s'imposent : les bâtiments sont souvent des passoires thermiques mal isolées, les terrains artificialisés empêchent l'eau de couler correctement, les bitumes des parkings sont des îlots de chaleur et enfin, les voitures sont omniprésentes au détriment du bus ou du tramway.

Certaines zones tombent à l'abandon et deviennent des friches désertes. Pour remédier à ces espaces vides de vie commerçante, le gouvernement prévoit de simplifier les démarches administratives pour les commerçants qui voudront s'y installer. L'objectif est de transformer le paysage avec des facilitations quant aux permis de construire, pour faire changer le visage des zones commerciales.

A quoi vont ressembler les zones commerciales du futur ?

Le gouvernement souhaite mettre plus de vert et veut changer l'architecture de ces zones-là. Des parkings en sous-terrain, plus de verdure et de logements : voilà le programme de rénovation prévu. D'ici à 2030, ces zones devront avoir réduit leur consommation énergétique de 40%, puis de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Dans les mois qui suivent l'écriture de ces lignes, il ne devrait pas y avoir de changement à vue d'œil, le plan étant prévu sur plusieurs dizaines d'années. Lancé ce lundi 11 septembre, ce "chantier" affichera ses résultats dans 10,20 ou 30 ans.

Quelles zones sont concernées ?

Le quartier de la Madeleine à Chartres, de la Marigarde à Grasses ou du Mesnil Roux à Barentin, en Normandie, sont concernés. À l'heure où sont écrites ces lignes, 27 autres zones commerciales sont en cours de sélection d'ici fin novembre.