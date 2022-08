Pourquoi la transpiration sent-elle mauvais ?

L'été, on sue beaucoup à cause de la chaleur, et tant mieux parce que c'est vital. C'est le système de refroidissement de notre corps qui nous maintient entre 36,5 °C et 37,5 °C. On transpire tous vraiment beaucoup, entre 0,5 et 1 litre d'eau par jour en transpirant, et jusqu'à 8 litres en cas d'efforts très intense.

Les 3 millions de glandes sudoripares qui sont situées sous notre peau contiennent 99% d'eau et quelques sels minéraux, déchets organiques et toxiques. En cas de coup de chaud, elles libèrent leur mixture. Là où on en a le plus, sans surprise, c'est sous les aisselles, dans la paume des mains et au niveau des pieds. En revanche, ce qui pourrait plus vous étonner, c'est que la sueur fraiche ne sent pas mauvais. Au bout d'un certain temps, les bactéries qu'on a tous sur la peau commencent à digérer les produits contenus dans la sueur et c'est là qu'apparait cette odeur. Surtout qu'en plus, les poils retiennent les sécessions et offrent un milieu propice à la prolifération des bactéries, un peu comme le manque d'aération au niveau de vos pieds.

En bonus, vous aurez surement constaté que le stress peut aussi vous faire transpirer. Il s'agit d'un problème d'anticipation. En cas de stress, le corps se prépare à réagir par la fuite ou le combat à une situation perçue comme dangereuse. Les glandes anticipent la chaleur produite par l'effort physique à venir, et ce, même si vous n'avez pas prévu de partir en courant de cette réunion qui vous stresse tellement.

