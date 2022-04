Kinder : au moins 42 cas de salmonellose recensés chez des enfants en France

L’entreprise Ferrero a rappelé plusieurs produits de gamme Kinder fabriqués dans une usine en Belgique le mardi 5 avril en raison d’une suspicion de contamination par Salmonella Typhimurium. Selon le dernier point de situation de Santé publique France, en date du 19 avril, 42 cas de salmonellose ont été recensés en France.

Ces cas sont répartis dans 11 régions. Les plus touchées sont l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 7 cas chacun. Le Grand Est en recense 6, les Hauts-de-France 4, l'Auvergne-Rhône-Alpes 4, la Nouvelle-Aquitaine 3, la Bourgogne-Franche-Comté 3, la Normandie 3, la Bretagne 2, l'Occitanie 2 et la Corse 1 cas. Parmi les victimes, dont l'âge médian est de 3 ans, on dénombre 22 garçons et 20 filles.

Sur ces 42 cas, 13 ont dû être hospitalisés après leur contamination. Aucun décès n'a été rapporté. Santé publique France, qui a interrogé 32 victimes, assure que ces dernières avaient consommé des produits de la marque Kinder avant d'être atteintes par la salmonellose.