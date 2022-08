Retraite, démission, licenciement... Toutes nos astuces pour évoluer dans le monde du travail

TRAVAIL - Retraite : il me manque des papiers pour prouver mes droits, que faire ?

TRAVAIL - Mon patron refuse de me payer ce qu'il me doit, que faire ?

Lors de la rupture ou la fin d’un contrat de travail, l’employeur doit obligatoirement remettre au salarié plusieurs documents. Ils doivent être remis au salarié quelle que soit la cause de la fin du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une démission, d'une fin d’un contrat à durée déterminée, ou même d’une rupture conventionnelle.

Si, malgré le travail effectué, les heures supplémentaires accumulées, votre patron tarde toujours à me régler mes arriérés de salaire. Il ne faut pas se laisser faire. La première obligation, quand on travaille, c'est la contrepartie de celui-ci : le paiement du salaire. C'est la base de la base, que l'on trouve à l'article L1241-1 du Code du travail.

La retraite est à portée de main, sauf qu'on vous demande toujours et encore des papiers pour prouver vos droits. Donc, un premier conseil avant d'entamer ce moment très attendu dans une vie : anticiper. Voici nos conseils pour réussir votre départ en retraite.

