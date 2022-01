LA RÈGLE D'OR - Retraite : il me manque des papiers pour prouver mes droits, que faire ?

Le champagne est au frais. La cabane de jardin n'attend plus que vous et vos petits enfants ont déjà pris rendez vous pour les vacances. La retraite est à portée de main, sauf qu'on vous demande toujours et encore des papiers pour prouver vos droits. Donc, un premier conseil avant d'entamer ce moment très attendu dans une vie : anticiper, afin d'éviter la situation qui nous occupe ici.

Plusieurs conseils sur l'anticipation. D'abord, se dire qu'une retraite, ça se prépare a minima quatre mois avant de partir, même si six mois avant, c'est mieux et deux ans avant c'est encore mieux. Et il y a pour cela plein de pistes qui vous sont offertes pour pouvoir anticiper au mieux. Car la liquidation des droits à la retraite n'est ni automatique ni immédiate. C'est pour ça qu'il faut être prévoyant.

Quelques pistes qui nous sont données par l'assurance retraite sur un site Internet qui est très bien fait, très pédagogique. D'abord, premier conseil allez demander un relevé de situations individuelles, le relevé de situations individuelles, instauré par la loi du 21 août 2003. De précieuses informations peuvent aussi être trouvées sur info-retraite.fr qui va vous donner le calendrier des envois de ces situations individuelles selon votre date de naissance.

Une photographie de votre vie professionnelle

Le relevé de carrière, c'est ce qui me semble être le plus pertinent parce qu'un relevé de carrière, comme son nom l'indique, ça récapitule tout ce que vous avez fait du job étudiant, à l'emploi qui a suivi, jusqu'au travail où vous avez terminé votre carrière. Bref, c'est la photographie de tout ce que vous avez fait dans votre vie, de tous les employeurs que vous avez eu. Et ça vous permet de voir qui sont les interlocuteurs.

