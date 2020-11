publié le 27/11/2020 à 11:40

Noémie est une étudiante de 24 ans originaire de Bordeaux. Au mois d’août, elle contacte le propriétaire d’un appartement en région parisienne. Elle a obtenu ce contact grâce à un jeune homme qui vit en colocation dans ce logement. À ce moment-là, Noémie est saisonnière dans le sud de la France et explique au propriétaire qu'elle ne pourra pas emménager avant la fin de son contrat, le 31 août.

Noémie signe le bail le 12 août dernier, pour une entrée dans l’appartement prévue le 1er septembre. Elle accepte de s'acquitter de 200 euros pour la fin du mois et fait un virement de 1.314 euros au propriétaire pour le dépôt de garantie. Noémie est alors confiante et surtout rassurée d'avoir trouvé un logement. Mais quelques jours plus tard, c’est la douche froide ! Elle découvre au détour d’une conversation sur les réseaux sociaux entre les locataires et le propriétaire, la présence de punaises de lit dans le logement. Personne ne l'a prévenu avant. Elle contacte immédiatement un des colocataires qui lui confirme que le propriétaire était au courant depuis le 8 juillet.

Le 21 août, elle appelle pour lui faire part de son intention d’annuler le bail, et envoie un mail dans la foulée, à sa demande. Depuis ce jour, malgré les courriers recommandés et les nombreuses relances, Noémie attend toujours le remboursement des 1.514 euros qu'elle a versé. Elle a dû chercher un logement en urgence juste avant sa rentrée et a perdue 1.500 euros, soit une somme importante pour une étudiante. Elle a contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", pour réussir à récupérer l'argent versé au propriétaire.



