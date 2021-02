Elle reçoit un chèque volé sur son compte et perd 3.800 euros

publié le 02/02/2021 à 11:30

Sandrine appelle car elle est victime d’une arnaque bien ficelée. Elle est auto-entrepreneuse dans le graphisme. En décembre 2020, un homme, se présentant comme un chef d’entreprise dans le transport, la sollicite pour un projet de logo. Elle discute avec ce monsieur par mail durant plusieurs jours, puis, en janvier, lui fait signer un devis de 280 euros en lui fournissant son RIB.

Sandrine lui demande un acompte de 30 %. Le lendemain, “le comptable” de l’individu l'appelle et lui indique qu’il a fait une erreur et lui a adressé un virement de 3.800 euros. Il lui demande alors un remboursement de la somme, en enlevant l'acompte et le reste de la facture, soit 3.716 euros. Il envoie le RIB. L’argent étant bien crédité sur le compte, sans réfléchir, Sandrine s'exécute. Mais le piège se referme alors sur elle.

Le jour suivant, l’entrepreneur lui annonce sans vergogne qu’il l'a en réalité arnaqué ! À son insu, l’homme a déposé un chèque volé sur le compte de Sandrine. Cette dernière prévient immédiatement sa banque de l’escroquerie. Mais depuis, son établissement bancaire ne l'a pas remboursé et refuse catégoriquement de lui fournir le verso du chèque… Aujourd'hui, Sandrine a dû emprunter de l’argent pour régulariser sa situation bancaire. Julien Courbet tente d'appeler la banque pour qu'elle rembourse le montant du chèque volé puis déposé sur le compte.



