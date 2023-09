Pourquoi le dispositif MaPrimeRénov' patine-t-il ?

Emmanuel Macron doit présenter lundi 25 septembre des mesures chiffrées et concrètes pour que la France réduise ses émissions de carbone. Cela va passer par la rénovation des logements, avec 1,6 milliard d'euros supplémentaires consacrés à MaPrimeRénov', le principal dispositif mis en place.



En 2022, près de 700.000 Français en ont bénéficié, mais pour faire peu de travaux, un seul acte : changer la chaudière ou les fenêtres. En moyenne, les gens qui l'ont obtenue, ont fait 16.000 euros de travaux et ont bénéficié de 1.500 euros d'aide. La PrimeRénov a financé 10% des travaux à peine et cela ne suffit pas pour faire une rénovation efficace.

Un seul geste ne va pas faire changer de classe énergétique. Un logement classé E ne va pas passer en D en changeant seulement les fenêtres. La rénovation doit être globale, il faut isoler, changer la chaudière ainsi que les fenêtres. Cela coûte cher, entre 50.000 et 80.000 euros pour un logement.



Les ménages modestes rénovent peu

Le gouvernement est ambitieux, car 70.000 rénovations globales ont eu lieu en 2022 et il mise sur 200.000 l'an prochain. Il s'agit d'un tel casse-tête qu'un groupe Facebook s'est créé. Il s'appelle "Ma Prime Rénov' : le parcours du combattant !" et compte 20.000 membres.

Le montant de MaPrimeRénov' va augmenter et passer à quatre milliards en 2024. La hausse ira surtout aux foyers les plus modestes. Les classes supérieures sont celles qui font des travaux. Elles ont peur de ne plus pouvoir louer un logement, qu'il se déprécie.



Les ménages modestes rénovent peu, d'autant que même avec les aides, il leur reste souvent plus de la moitié à financer eux-mêmes. Il existe des prêts à taux zéro, mais les banques les accordent au compte-goutte.

La difficulté de trouver des artisans

L'autre problème est de trouver des artisans. Lors d'une rénovation globale, il faut un chauffagiste pour la chaudière, un plâtrier pour les combles, un charpentier pour isoler l'extérieur. Le gouvernement a créé les "accompagnateurs renov", des gens qui font un audit et aident pour trouver l'argent et les artisans. On peut les trouver dans les Espaces France Renov. Il en existe 2.000, mais leur nombre va doubler en deux ans.



Enfin, il faut tomber sur le bon artisan. Pour avoir droit à MaPrimeRénov', il faut un artisan qui a le label RGE "reconnu garant de l'environnement". Cela représente seulement 5% des artisans et un chantier sur cinq qu'ils font n'est pas conforme. Il va falloir former d'urgence des professionnels et faire des contrôles.