La rénovation énergétique, soutenue par le gouvernement à travers le dispositif "MaPrimeRénov", a énormément de succès. Déjà 400.000 dossiers ont été déposés. Une prime qui a vocation à changer votre système de chauffage ou améliorer l'isolation de votre logement, puisqu'elle prend en charge jusqu'à 90% du coût total. Un succès tel, que le gouvernement a dû rajouter plus de 2 milliards d'euros de budget. L'autre conséquence : ce sont les délais à rallonges pour les candidats comme Aurélien.

"On a déposé notre dossier en mai et depuis, on attend. Ça fait des allers-retours avec un médiateur qui s’occupe de distribuer 'MaPrimeRénov'. Dans le meilleur des scénarios, le chantier pourrait démarrer en septembre sauf qu'il y a beaucoup de gens qui font la demande en même temps que nous, donc nous allons passer après tous ceux qui ont déjà leur "PrimeRénov". Et la liste d'attente est longue. L'automne va arriver et nous n'aurons toujours pas de pompe à chaleur", déplore-t-il.

Aurélien n'a pas caché son inquiétude quant à l'hiver qui va approcher à grands pas : "J'ai acheté un radiateur électrique mais nous savons que la facture d’énergie à la fin d’un mois sera élevée... On va devoir brancher les radiateurs électriques partout, on marche un peu sur la tête. Tant qu’on n'a pas pu changer la chaudière au fioul par la pompe à chaleur, on se retrouve à dépenser plus d’énergie et c’est l’inverse de ce qu’on voulait", conclut-il.

