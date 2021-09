Phishing : que faut-il faire rapidement si on pense avoir été victime ?

Le “phishing” est l'une des arnaques les plus courantes sur internet. Les techniques de ces escrocs 2.0 pour vous appâter, et vous voler vos données personnelles, semblent d’ailleurs atteindre jour après jour de nouveaux sommets.

Son principe : récupérer vos données personnelles via un courriel, un coup de téléphone ou un SMS. Le pirate se faisant passer pour un tiers de confiance comme une administration ou une société connue. Le faux message est alarmiste (par exemple, "on tente de pirater vos données bancaires"...) ou à l’inverse, alléchant (vous allez recevoir un remboursement ou un gain).

Si vous vous apercevez immédiatement donc dans les minutes qui suivent que vous avez communiqué des données bancaires, vous alertez immédiatement votre agence. Si vous avez communiqué vos informations de cartes bancaires (numéro de carte, code pin, date d’expiration, cryptogramme ou code à 3 chiffres), faites opposition à votre carte bancaire immédiatement.

Vous pouvez aussi immédiatement déposer plainte auprès du Commissariat ou gendarmerie en rappelant les démarches que vous avez faites. Il est possible de déposer par internet une pré-plainte que vous compléterez en allant ensuite sur place.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.