publié le 07/01/2021

Éric est chauffeur VTC. En décembre 2019, la plateforme avec laquelle il travaille lui demande le plus banalement du monde le relevé de points de son permis de conduire. Eric s'exécute. Seulement, quand il lit le résultat, c’est la stupeur. Il découvre dans un premier temps qu’il ne lui reste plus que 3 points, et qu'il va perdre son permis quelques semaines plus tard.

Éric s'est bien rendu coupable d’un excès de vitesse récemment. Mais, il ne parvient pas à faire le lien avec tous les autres retraits. Et pour cause, sa préfecture lui apprend que la cession de son ancien véhicule en 2013 n’a pas été correctement enregistrée. À cause cette erreur, des infractions ont été commises sans qu'Éric ne soit mis au courant, puisqu'il avait déménagé entretemps. En colère, il prend tout de suite contact avec l’État, en apportant la preuve qu'il a bien réalisé sa cession dans les règles de l’art à l’époque.

La préfecture concernée en 2013 finit par reconnaître qu'il n'était plus propriétaire du véhicule au moment des infractions, en août 2020, et annule toutes les amendes. En revanche, malgré de nombreuses démarches, il ne parvient pas à récupérer son permis de conduire. Depuis, sans ce précieux sésame, il ne peut plus exercer son métier de chauffeur VTC.

De plus, la situation financière d'Éric est catastrophique. Il craint même de se retrouver interdit bancaire car il ne peut plus payer les traites de son véhicule actuel qui est en location longue durée. Julien Courbet tente lui vient en aide dans l'émission pour que l'État lui restitue enfin son permis de conduire, avec les 9 points qu'il devrait encore avoir aujourd’hui.

