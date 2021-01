Travaux de serrurerie : le professionnel l'arnaque et rend une facture hors de prix

publié le 31/12/2020 à 11:30

Philippe est retraité. Il cherche à vendre la maison de sa mère, récemment décédée. Seulement, au cours d’une visite, il constate avoir égaré la clé du garage indépendant. Pour pouvoir rendre ce bâtiment accessible lors des visites suivantes, il n'a pas d'autres choix. Il faut faire intervenir un serrurier. Comme il n'en connaît pas, il fait une recherche par mots-clés sur Internet. Et le 9 novembre, il appelle ce qui semble s’apparenter à une centrale de réservation.

Au bout du fil, son interlocuteur semble sérieux. Il lui assure une prestation entre 100 et 120 euros pour le déplacement et l’ouverture de la porte. Philippe accepte les conditions et peu de temps après, un dépanneur débarque. En 10 minutes à peine, l’artisan ouvre la porte avec une pince et un tournevis. Il adresse ensuite à Philippe son devis qui le fait tout de suite bondir. Il est écrit qu'il doit régler la somme de 955 euros ! L’homme le rassure tout de suite en lui expliquant qu'il sera remboursé.

Malade du cœur et peu enclin aux joutes commerciales, Philippe se laisse convaincre. Mais, rapidement, il se rend compte que son assurance ne prendra rien en charge. Depuis, il a beau réclamer la restitution d’une partie des fonds, l’entreprise ne veut rien entendre… Ces 955 euros représentent un important trou dans le budget de Philippe puisqu’il s’agit de la moitié de sa retraite.

Après un devis comparatif à 308 euros d’un autre artisan, réalisé a posteriori, Philippe a décidé de contacter Ça peut vous arriver. Il souhaite obtenir de la part du serrurier, un remboursement de 650 euros.

