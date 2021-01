publié le 04/01/2021 à 11:34

En juin 2020, Angelita acquiert un véhicule d’occasion, une Mercedes, à un professionnel pour la somme de 15.630 euros. Mais, elle s'en mord tout de suite les doigts. Dès le chemin du retour, plusieurs voyants s’allument sur le tableau de bord. Immédiatement, elle recontacte le vendeur. Au téléphone, l’homme tente de la rassurer en lui évoquant des problèmes de réglages. Méfiante, elle préfère tout de même se rendre dans un garage. Et elle fait bien !



Sur place, le mécanicien lui affirme qu'elle a acheté un véhicule accidenté sur sa face avant et très mal réparé. Il lui conseille de ne surtout plus rouler avec, sous peine de se mettre en danger. Paniquée, Angelita laisse le véhicule sur place, puis tente de faire opposition à son chèque, mais c’est déjà trop tard.

Comme le vendeur refuse catégoriquement de lui rembourser, elle appelle son assurance. Et, deux mois plus tard, un expert se déplace et rédige un constat accablant. Les travaux évalués à 11.371 euros le conduisent à conclure qu’une annulation de la vente se révèle "incontournable". La protection juridique d'Angelita en informe le professionnel qui avait choisi de ne pas se déplacer à l’expertise. Malheureusement, celui-ci continue de faire la sourde oreille.

Conséquences : la situation est catastrophique pour Angelita qui était ravie de s'offrir cette Mercedes. Non seulement elle paie une assurance et elle rembourse un crédit pour une voiture inutilisable, mais, en plus, elle doit régler 300 euros par mois de frais de gardiennage et 1.000 euros par mois pour louer un autre véhicule afin d’assurer ses trajets quotidiens !

