Odeur de fioul : son appartement empeste depuis le passage du plombier

publié le 16/10/2020 à 11:47

Alexandre, sa femme et ses deux enfants, vivent dans un appartement en rez-de-chaussée. Il est situé juste au-dessus de la cuve à fioul de la résidence. Jusqu’à ces derniers mois, ils n'avaient jamais eu de soucis avec ça. Mais, depuis qu’un plombier est intervenu chez eux, la situation est catastrophique… Il y a constamment une odeur de fioul dans l'appartement.

En début d’année 2020, Alexandre fait intervenir un plombier chez lui pour divers travaux : la création d’une salle de bain, mais aussi l’installation d’une climatisation et d’un cumulus. Il paye en tout et pour tout 10.043,79 euros. L’artisan a fait des trous dans le sol pour faire passer des tuyaux entre ses toilettes et la pièce où se situe la cuve à fioul. Mais il n’a jamais rebouché ces trous ! Les odeurs remontent, et Alexandre à très peur sa famille. Il a contacté l’artisan par téléphone et par courrier recommandé, a même fait intervenir un huissier pour dresser ces désordres, mais rien ne bouge.



Pour Alexandre et sa famille, il est extrêmement pénible de vivre à plein temps avec cette forte odeur de fioul. Ces odeurs peuvent provoquer des maux de tête, des vertiges, des nausées et des irritations des muqueuses. En plus de cela, ils doivent vivre avec d’autres dégâts créés par le plombier : un mur est troué et fissuré de bas en haut, un petit muret est cassé et le lavabo ne tient pas au mur ! Alexandre a appelé à l'aide Julien Courbet dans "Ça peut vous arriver" pour que le plombier revienne chez vous pour reboucher les trous dans le sol et qu’il reprenne les travaux qui ont été mal faits.