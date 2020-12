Loyers impayés : les ex gérants d’un bar lui laissent une addition très salée

publié le 14/12/2020 à 11:30

Nicolas, en janvier 2019, achète un immeuble. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, se trouve un bar. Mais les gérants de ce bar ne payent plus les loyers... Et l’affaire traine pendant plus d’un an. En juillet 2020, ils quittent les lieux. À ce moment-là, ils doivent à Nicolas la somme de 7.120 euros. Il sait qu'ils ne peuvent pas tout payer d’un coup. Un échéancier est donc mis en place. L’accord est signé : les gérants doivent verser 200 euros par mois, de septembre 2020 à octobre 2023.

Mais dès le départ, les choses partent mal ! En septembre, Nicolas n'est pas réglé. Il relance ces personnes régulièrement, qui finissent par payer les 200 premiers euros avec un mois de retard. Sauf que, depuis, plus rien. Nicolas n'a pas reçu les 200 euros des mois d'octobre, novembre et décembre... Nicolas a même envoyé, il y a peu, un courrier en recommandé, resté sans réponse.

Nicolas travaille dans la maintenance ferroviaire, mais son contrat se termine le 27 décembre prochain. À cette date, il sera au chômage, tout comme sa femme. Ils sont parents d’un enfant et a besoin de cet argent pour vivre ! Il a investi dans cet immeuble pour s'assurer un petit revenu complémentaire pour sa retraite, mais, pour l’instant l’opération lui coûte plus qu’elle ne lui rapporte. Nicolas a contacté Julien Courbet pour que les débiteurs lui versent les 600 euros qu’ils lui doivent à ce jour et qu’ils respectent également la reconnaissance de dettes afin de recouvrir les 7.120 euros dus, comme prévu, d’ici octobre 2023.



