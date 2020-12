Banque : son livret A est bloqué, elle ne peut plus payer sa maison de retraite

publié le 10/12/2020 à 11:36

Edith appelle pour un problème de succession. Il y a plusieurs années, ses parents décident de prendre leur retraite au Portugal. En février dernier, malheureusement, son père décède. Sa mère, âgée et très affaiblie, est placée dans une maison de retraite. Comme Edith a procuration sur les comptes de ses parents, elle prend en charge la gestion de la succession ainsi que toute la paperasse s’y affairant.

Le confinement passe, puis, en juin, Edith se rend au Portugal afin de signer les actes notariaux. Au moment de s'occuper des comptes bancaires, elle découvre que le livret A approvisionné de 23.107,78 euros est bloqué, contrairement au compte courant.

Le gestionnaire du compte est une succursale française de la banque portugaise de ses parents. Elle prend alors contact avec les services compétents français et envoie les papiers légaux d’usage afin de débloquer les fonds.

Les économies de sa mère s'amenuisent

Sans nouvelles de leur part, Edith relance au mois d’août. On lui demande alors un nouveau papier, et notamment une apostille (nom donné à la certification des documents émanant d'une autorité destinés à être produits à l'étranger et des documents publics étrangers qui doivent être produits en France) sur l’acte de notoriété fourni en juillet. Elle retourne au Portugal afin de l’obtenir, puis l’envoie à la banque, en France.

Depuis, Edith appelle, mais rien ne bouge. Elle envoie deux courriers recommandés en novembre, en vain. Il y a urgence, car les économies de sa mère fondent comme neige au soleil, et Edith a besoin de cet argent pour régler la maison de retraite. Elle a contacté Julien Courbet pour obtenir le déblocage des fonds du Livret A, soit 23.107,78 euros.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr