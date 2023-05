Les infos de 8h - Pouvoir d'achat : comment expliquer le succès des vide-greniers ?

Les vide-greniers seraient-ils le nouveau bon plan anti-crise ? En tout cas, aussi bien du côté des acheteurs que des vendeurs, tout le monde s'y retrouve. Partout dans le pays, les Français se tournent volontiers vers cette solution, à la fois économique et écologique.

Chaque année, plus de 50.000 brocantes et vide-greniers sont organisés dans toute la France. Si ce sont habituellement déjà des événements attractifs, beaucoup plus de monde parcourt les allées en cette période d'inflation. La possibilité pour les vendeurs d'arrondir leurs fins de mois et pour les acheteurs, de trouver des objets d'occasion à petits prix.

Ce dimanche 7 mai, Amandine, une habituée des vide-greniers, participe à la brocante organisée à Fontenay-Saint-Père, dans les Yvelines. Elle y vend de tout : accessoires de maison, des DVDs, des jeux pour enfants... Un petit complément qui permet à cette mère de famille de financer ses vacances d'été.

La solution anti-crise pour de nombreux ménages

"Cela me permet d'avoir un petit plus pour des activités supplémentaires pendant mes vacances", explique Amandine, qui a prévu de partir près de La Rochelle cet été.

Les recettes sont généralement variables d'une journée à une autre : "Cela dépend des villes et de la météo. Donc cela peut aller de 0 à 300 euros !" En cette période où tous les prix augmentent, Amandine y trouve son compte, comme de plus en plus de personnes : "Je trouve qu'il y a plus de monde cette année, donc je pense qu'effectivement avec l'inflation, les gens viennent plus acheter de l'occasion. Cela revient vraiment moins cher !"

Si cela permet de compléter son pouvoir d'achat, les vide-greniers se révèlent aussi la solution parfaite pour éviter de jeter les objets dont on ne veut plus. C'est aussi l'autre motivation de tous les vendeurs et acheteurs lors de ces événements : faire du tri à bas prix, pour vider son grenier tout en préservant la planète et son porte-monnaie.

