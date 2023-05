Les infos de 6h - Football : Lens met la pression au PSG

Il y avait de la joie ce samedi au stade Bollaert. Le RC Lens s'est imposé 2-1 contre Marseille, lors de cette 34e journée du championnat. Au terme d'un match d'une rare intensité, les Lensois prennent la deuxième place du classement provisoire, à 3 points seulement du Paris Saint-Germain.

Après un match très disputé, Lens s'impose comme le choc de cette Ligue 1. Le club enregistre sa quinzième victoire en dix-sept matchs cette saison, ici à domicile. Un succès acquis par un tir de Seko Fofana, le capitaine de l'équipe, avec un premier but en fin de première mi-temps. En début de seconde période, l'attaquant belge Loïs Openda met un deuxième ballon au fond des cages, marquant son dixième but lors des huit derniers matchs.

"On va pas se mettre la pression ! On a toujours joué calme, avec la mentalité qu'on montre à chaque match et si on continue comme ça on fera quelque chose de très beau", déclare Openda, qui compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Lens peut-il inquiéter le PSG ?

Cette victoire permet aux Sang et Or de reprendre la deuxième place à l'équipe de Marseille et ainsi espérer une qualification directe pour la Ligue des Champions. Cela serait une première en 21 ans. Un objectif que Frank Haise, l'entraineur lensois, a bien en tête.

"On a 72 points, à quatre journées de la fin et on est deuxième. On va continuer à se battre comme on le fait depuis le premier jour pour être le plus haut possible", assure-t-il, confiant. "J'ai un groupe et un staff qui sont prêts."

Avec cette septième victoire en huit matchs, les Lensois peuvent rêver en grand, en venant se rapprocher dangereusement du leader, le Paris Saint-Germain. Une pression que les Parisiens auront probablement en tête ce dimanche, alors que l'équipe, sans Lionel Messi, affronte Troyes.

