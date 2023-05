George et les autres pages du roi Charles III

Le prince George et un autre page du roi Charles III au balcon de Buckingham

Le prince George et le roi Charles saluant la foule depuis le balcon

Louis et Charlotte le 6 mai 2023

Charlotte et Louis se tenant la main dans l'Abbaye de Westminster pour le couronnement de leur grand-père

Louis et Charlotte entourés de leurs parents Kate et William

Un programme parfaitement maîtrisé, des timings respectés à la minute près : le couronnement de Charles III, samedi à Londres, n’a pas connu la moindre fausse note. Même la présence discrète de Harry, en retrait et en froid avec la famille royale depuis plusieurs mois, n’a pu contenter les suiveurs de la couronne d’Angleterre.



Ce sont finalement les trois enfants du prince William et de Kate qui ont éclairé ce (presque trop) parfait couronnement. George, 9 ans, deuxième dans l’ordre de succession, avait lui un rôle des plus officiels. Le fils aîné de William était l’un des quatre pages qui ont porté la robe royale de Charles III à l’abbaye de Westminster.



Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, n’avaient eux pas de rôle officiel en raison de leur jeune âge. C’est pourtant le petit Louis qui a (encore) été la vedette de la cérémonie. Le petit-fils du roi a d’abord été photographié en train de bailler en entrant dans Westminster. Puis il a répété le même geste à l’intérieur de l’abbaye, une fois assis entre sa mère et sa sœur.

Louis, déjà star du jubilé d'Elizabeth II

Les trois enfants ont ensuite quitté Westminster pour se rendre en carrosse au palais de Buckingham. Et là encore, Louis s’est fendu d’une petite facétie en faisant une légère moue et en collant sa main sur la vitre. Toute la famille royale (sauf Harry et Andrew) se sont alors rendus sur le balcon de Buckingham, pour saluer l’imposante foule de dizaines de milliers de spectateurs. Louis, qui avait déjà provoqué l'hilarité en multipliant les grimaces lors du jubilé d'Elizabeth II l'an dernier, s'est cette fois-ci parfaitement tenu.