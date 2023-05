Le département des Pyrénées-Orientales est le plus concerné par la sécheresse. Depuis plus d'un an, la pluie n'a presque pas été aperçue dans la région. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture doit se rendre sur place dans la matinée.

Dans ce département, la vente de piscines hors-sol va être prochainement interdite, à partir du mercredi 10 mai. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Mais que dit la loi exactement ?

Le niveau de sécheresse du département va désormais conditionner le remplissage des piscines. Il y a quatre niveaux de vigilance : si le premier niveau demande de ne pas gaspiller, pour les deux suivants, "alerte" et "alerte renforcée", pas le droit de remplir sa piscine, comme c'est déjà le cas dans une vingtaine de départements. Les particuliers peuvent toutefois encore la mettre à niveau. Au stade de crise, en principe, tout est interdit.



Des mesures de restrictions adaptables

En réalité, chaque préfet peut adapter les niveaux de restriction en fonction de la gravité de la situation. Il est donc conseillé d'appeler la mairie de sa commune pour connaître les règles précises s'appliquant à sa propriété.

En principe, pour les personnes faisant construire leur piscine, le premier remplissage est autorisé, mais il faut en faire la demande auprès de la préfecture. Toutefois, si le préfet juge le manque d'eau trop préoccupant, Il faudra attendre l'année suivante pour la remplir. À noter qu'une piscine se remplit une fois tous les dix ans, en moyenne.

En cas de contrôle, un particulier risque jusqu'à 1.500€ d'amende. Mais c'est assez rare en réalité : l'Office de la biodiversité, chargée de faire les contrôles, peut mettre une amende seulement sur flagrant délit, donc avec une piscine visible depuis la route. Les contrôleurs de la police de l'eau n'étant pas très nombreux en France, ils préfèrent se concentrer sur d'autres infractions : remplir une piscine représente 50 mètres cubes d'eau, tandis que pour un agriculteur ou un industriel, cela se compte en dizaine de milliers de mètres cubes.



