Couronnement de Charles III : Tom Cruise, Winnie l'Ourson, fêtes… La suite du programme

Ce samedi 6 mai, le Royaume-Uni vivait l'un des moments clés de son histoire avec le sacre du roi Charles III et de son épouse la reine Camilla, en l'abbaye de Westminster, à Londres. Une cérémonie d'exception suivie par des millions de personnes à travers le monde, et dont les images ont d'ores et déjà garni les réseaux sociaux et les Unes des journaux. Mais le couronnement n'était qu'une étape : que va-t-il se passer dans les deux prochains jours ?

Après la tradition, place à la fête. Des milliers de déjeuners de voisinage sont prévus ce dimanche 7 mai au Royaume-Uni, ainsi qu'un grand concert au château de Windsor où sont attendues quelque 20.000 personnes.

Plusieurs artistes et personnalités d'envergure se produiront sur scène lors de cet événement qui réservera son lot de surprises.

Katy Perry, Winnie l'Ourson et Tom Cruise : un déluge de surprises

Parmi les stars attendues figurent : Lionel Richie et Katy Perry, le pianiste Lang Lang, le chanteur d'opéra Andrea Bocelli, ainsi qu'une chorale de plus de 300 personnes venues d'horizons très divers. Tom Cruise devrait aussi faire une apparition par vidéo.

Personnage culte, Winnie l'ourson est également annoncé. Le héros de la littérature jeunesse britannique marchera peut-être sur les traces de l'ourson Paddington, star d'une vidéo où l'ourson fictif prenait le thé avec la reine Elizabeth II, en ouverture du concert du Jubilé en juin 2022. Cependant, aucune tête d'affiche britannique n'a répondu présent, note l'Agence France-Presse.

Quel programme pour Charles III et Camilla ?

Charles III et son épouse se joindront aux festivités. Plus tôt ce dimanche, le couple royal de 74 et 75 ans organisera encore une réception privée au château de Windsor (à l'ouest de Londres) avant d'assister au concert, présenté par l'acteur Hugh Bonneville (Downtown Abbey). Le lendemain, lundi 8 mai, les époux n'ont prévu aucune apparition publique.

Des déjeuners et fêtes de voisinage en guise de célébration

En parallèle, de "grands déjeuners" et fêtes de quartier auront lieu dans le pays. Des milliers de Britanniques devraient participer à ces repas conviviaux, avec force fanions et décorations aux couleurs du drapeau britannique.

Toutefois, 72% de la population, peu motivée par ce couronnement, n'ont pas l'intention de participer à une quelconque célébration, selon un sondage YouGov publié vendredi et relayé par l'AFP. Le Premier ministre Rishi Sunak, a lui prévu d'inviter des bénévoles, des réfugiés ukrainiens et des groupes de jeunes à Downing Street pour un déjeuner post-couronnement.

Un lundi férié sous le signe de l'entraide

Le lundi 8 mai sera férié, un jour de repos exceptionnel accordé spécialement pour le couronnement. Pour clôturer les festivités du couronnement en beauté, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat.

