ENQUÊTE - Inflation : le "panier RTL" enregistre son 15e mois de hausse consécutif

En avril, notre "panier RTL" avait enregistré sa plus forte hausse en 6 mois, atteignant 31,53 euros. Un montant qui continue d'augmenter en mai 2023, pour atteindre son 15e mois de hausse consécutif. En mai, notre panier RTL frôle les 32 euros (31,96 euros), soit une hausse de 43 centimes, équivalent à +1,49% par rapport au mois d'avril. C'est aussi une hausse de 34,23%, soit 8,12 euros par rapport au lancement de notre panier RTL en octobre 2021.

Depuis le 1er mars, date de la fin des négociations commerciales qui fixent les prix, le panier a augmenté d’1,40 euros, soit 4,58%. Comme souvent, ce sont plein de petites hausses un peu partout, mais il y a peut-être une lueur d’espoir dans ce panier. À Marseille, le litre d’huile de tournesol de marque distributeur (Carrefour), baisse de 70 centimes en un mois. C’est -20% !

Il ne s’agit pas d’une erreur d’étiquetage ni d’une promo puisque le prix est le même sur le site internet. Il y a un an, on parlait de l’huile de tournesol comme un produit témoin de l’inflation. Il augmentait plus, et plus vite que les autres. Et si il était en train de devenir le produit témoin de la déflation à venir ?

Le détail des produits

Les produits : (En gras, comparaison sur 3 mois, depuis la fin des négociations commerciales)

- Œufs : +2cts // +0.85% sur un mois // +2cts // +6.28% depuis négos

- Café : +2cts // +0.6% sur un mois // +18cts // +5.68% depuis négos

- Spaghetti : Stable // +0% sur un mois // +2cts // +1.83% depuis négos

- Lait : +1cts // +0.88% sur un mois // +4cts // +3.64% depuis négos

- Steak hachés : +13cts // +1.6% sur un mois // +15cts // +1.85% depuis négos

- Soda : stable // +0% sur un mois // +6cts // +4.65% depuis négos

- Dentifrice : Stable // +0% sur un mois // stable // +0% depuis négos

- Haricots en conserve : +1 cts // +0.75% sur un mois // +8cts // +6.35% depuis négos

- Huile : -9 cts // -2.71% sur un mois // +15cts // -4.44% depuis négos

- Céréales : +1cts // +0.38% sur un mois // +18cts // +4.76% depuis négos

- Sucre : +2cts // +1.14% sur un mois // +15cts // +9.2% depuis négos

- Carottes : +25cts // +15.15% sur un mois

- Pommes : +10cts // +4.67% sur un mois

