Elles composent plusieurs de nos plats les plus cultes et pourraient bientôt coûter beaucoup plus cher. Le prix du paquet de lentilles va presque doubler, en cause : la météo humide et exécrable de l'été.

Pourtant, les petites gousses qui renferment les précieuses légumineuses s'étaient bien développées à partir du printemps mais les pluies de juillet ont tout ruiné. La récolte a été divisée par cinq, seulement 5.000 tonnes au lieu de 25.000. Pour satisfaire une demande croissante, il a fallu importer des lentilles de l'étranger. Or le Canada, premier producteur mondial, a lui aussi été victime de la météo. Il y a fait trop chaud et sa production a été divisée par trois.

Face à une demande mondiale qui reste très forte et une offre en baisse, les prix flambent. Une hausse si importante que les producteurs et les distributeurs ne peuvent pas l'absorber. Le prix du paquet va donc pratiquement doubler, 1,80 euro au lieu d'1 euro. Les producteurs français espèrent une année 2022 bien meilleure. Cela faisait plus de 40 ans qu'ils n'avaient pas connu une récolte aussi catastrophique.

