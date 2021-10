Black Friday, Cyber Monday : le calendrier des bons plans

À l'approche des fêtes de fin d'année, il est temps de commencer à acheter les cadeaux de Noël. Et le mois de novembre sera propice à cela, puisque grâce au Black Friday mais aussi au Cyber Monday, il sera possible de faire le plein de bonnes affaires.



Cette année, c'est le 26 novembre 2021 que le Black Friday aura lieu. D'origine américaine, cette opération commerciale a généralement lieu le lendemain de Thanksgiving. Mais au fil des années, cette date ne correspond plus vraiment au jour où il y a le plus de promotions. Puisque certains sites internet commencent leur campagne de prix cassés quelques jours avant la date officielle du "Vendredi Noir". Pour être les premiers à saisir les bonnes affaires, il faudra donc pensez à préparer votre panier quelques jours auparavant.



Ce n'est pas tout, puisqu'après le Black Friday, a lieu le Cyber Monday. Et comme son nom l'indique, il se déroule le lundi 29 novembre 2021, soit trois jours seulement après le "Vendredi Noir". Même concept ici aussi, des promotions à n'en plus finir. Le Cyber Monday est en réalité, l'équivalent du Black Friday, mais en ligne, afin d'inciter les gens à acheter sur internet.

