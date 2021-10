Pneus neige, chaînes : tout savoir pour rouler en toute sécurité

Du changement en approche pour les automobilistes. La loi Montagne entre en vigueur lundi 1 er novembre et prévoit que les automobilistes de 48 départements s'équipent de pneus hiver. En réalité, ce sont les préfets qui décident des zones et communes concernées par cette loi.

Attention même si vous êtes de passage dans une région, vous devez être équipé de ces dispositifs. De nouveaux panneaux feront leur apparition pour informer les automobilistes des zones en question. Pour autant, si votre véhicule n'est pas équipé avant le 31 mars 2022, vous ne risquez qu'un simple rappel à la loi, une tolérance va être accordée pour la première année de la mesure. Ensuite, la contravention sera de 135 euros.

La loi prévoit l'obligation des pneus hiver (plus chers que les pneus classiques), mais il est également possible d'installer des pneus quatre saisons, aussi efficaces en été qu'en hiver et il n'est pas nécessaire de les changer, et donc de les stocker. Depuis le début de l'année, les ventes de ces pneus ont bondi de 60 %.

Chaussette à neige

La loi oblige également les automobilistes à posséder des chaînes dans leur véhicule. Cet accessoire reste le plus efficace sur les routes enneigées et verglacées et les prix sont variables, entre 20 et 400 euros. La technique la plus sécurisante est de combiner chaînes et pneus neige.

Pour ceux qui appréhendent la pose des chaînes, il existe aussi une solution miracle : la chaussette à neige. Il s'agit d'une housse transparente en fibre de polyester qui s'enfile sur la roue et permet une meilleure adhérence. Cependant interdiction de rouler à plus de 50 km/h ainsi que sur le bitume, car cela déchire ce dispositif.