Les supporters du Paris Saint-Germain attendaient un match référence, ils sont restés sur leur faim. Les Parisiens rencontraient Leipzig dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. L'affrontement s'est soldé sur un score serré, deux buts partout. Un match nul donc, alors que le PSG était devant pendant une grande partie de la rencontre, avant d'être rejoint par les Allemands dans les dernières minutes. Ce résultat ne fait pas les affaires du club de la capitale.

Pour un pénalty concédé à la dernière minute, le PSG est dépassé par Manchester City et désormais deuxième d'un groupe où il va devoir batailler jusqu'au bout, à commencer par ce prochain match chez les Citizens dans trois semaines, sans aucun doute le plus délicat. Alors que Paris n'a pas su gagner ni à Bruges ni à Leipzig, Mauricio Pochettino entend procéder par étape et se concentrer sur l'essentiel.

"L'objectif, c'est la qualification", assure l'entraîneur argentin. "Évidemment, il est préférable de finir premier. On est deuxième pour l'instant, on va devoir faire un résultat là-bas pour récupérer la première place mais le principal reste la qualification". Le Paris Saint-Germain aurait le plus grand intérêt à récupérer cette première place afin de s'éviter le risque de tomber sur un ogre, comme le Bayern Munich, dès les huitièmes de finale.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le masque va signer son retour à l'école primaire dès la rentrée de lundi. Les 39 départements métropolitains qui affichent un taux d'incidence supérieur à 50 cas pour 100.000 habitants sont concernés.

Jean-Luc Lahaye - Le chanteur a été placé en garde à vue mercredi. Déjà condamné pour corruption de mineurs, le sexagénaire est aujourd'hui accusé d'avoir violé deux adolescentes.

Le Havre - Le chalutier britannique, retenu depuis une semaine après avoir été dérouté à la suite d’une pêche considérée comme illégale, a eu l'autorisation de lever l'ancre.