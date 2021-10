Tesla : l'étourdissant succès de la Model 3, voiture la plus vendue en Europe

C'est un événement sans précédent dans le monde automobile. Avec 24.000 modèles vendus en septembre, la Tesla Model 3 est désormais la voiture la plus achetée en Europe et devient ainsi le premier modèle électrique monte sur la plus haute marche du podium. Elle devance certains modèles essence phares comma la Clio ou encore la Golf et occupe la première place des véhicules électriques sur le marché français.

La valeur boursière de Tesla explose les records et affole plus que jamais les compteurs. La marque américaine pèse désormais 1.000 milliards de dollars après une gosse commande d'un loueur de voiture. À titre de comparaison Stellantis, qui regroupe 14 marques comme Peugeot, Citroën, DS et Jeep-Fiat, vaut 64 milliards. C'est quinze fois moins que Tesla alors que Stellantis fabrique 10 fois plus de voitures.

Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants que l'industrie automobile est à l'arrêt avec la crise des semi conducteurs. Renault a annoncé 500.000 véhicules produits de moins cette année, 600.000 pour Volkswagen. Si Tesla parvient à mieux s'en sortir, c'est surtout en raison de son implantation géographique selon le rédacteur en chef d'Auto Plus Nicolas Bernard : "La Tesla 3 est en grande partie fabriquée en Chine, là où se situent les usines semi-conducteurs et ils ont donc un circuit court qui leur permet de s'approvisionner plus rapidement".

Un look éclatant et un prix intéressant

Pour mieux comprendre le succès de la Tesla Model 3 sur le Vieux continent, il y d'abord un look, une ligne sexy, avec à l'intérieur cette énorme écran en forme d'Ipad. Ses performances sont dignes d'une petite Formule 1 puisqu'elle accélère de 0 à 100 kilomètres/heure en à peine 3 secondes, de quoi vous laissez scotché sur le siège.

Par ailleurs, ce modèle peut se recharger presque partout, comme le souligne Nicolas Bernard : "Tesla a son propre réseau de recharge qui a un maillage très bien fait, que ce soit en Europe et même en France. Vous pouvez réussir à conduire sans la crainte qui est toujours celle des conducteurs électriques sur un long trajet, de tomber en rade avec des batteries qui ne peuvent plus être chargées".

Enfin, il y a aussi son prix. Certes, ce n'est pas donné mais Tesla a su baisser ses tarifs pour son Modèle 3 : "Tesla a fait un coup de force l'an dernier en descendant d'un seul coup sous la barre fatidique des 45.000 euros. En France, quand vous êtes en dessous de ce prix-là, cela vous donne le droit au bonus, pour une électrique, de 6.000 euros. [...] Pour une voiture de cette taille-là, de cette puissance-là cela devient presque bon marché et meilleur marché que ses concurrentes", souligne encore Nicolas Bernard.