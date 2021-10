Météo : des records d'ensoleillement pour un mois d'octobre ?

Le mois d'octobre a été radieux sur tout le pays. Mis à part le passage de la tempête Aurore et les intempéries qui ont frappé le Sud-Est, la France a connu une météo plutôt clémente et exceptionnellement ensoleillée sur certaines régions. Tellement ensoleillée que de nouveaux records sont sur le point d'être battus.

"Partout à l'échelle du pays, on a un mois d'octobre plus ensoleillé que la normale et cet excédent d'ensoleillement est encore plus fort dans la bande centrale", indique Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste chez Météo France, contacté par RTL.fr. Ainsi, entre Bordeaux, Rennes, Orléans et Dijon, de nouveaux records pourraient être atteints. "Le mois d'octobre le plus ensoleillé des 30 dernières années était en 1997 et pour l'instant on est un peu en dessous. Ce n'est pas tout à fait certain que le record soit battu mais c'est très probable".

Cet ensoleillement n'est d'ailleurs en rien lié avec le réchauffement climatique, "il faut interpréter ça comme de la variabilité climatique", précise le prévisionniste. "Il y a des mois qui sont bien ensoleillés et des mois moins ensoleillés, ça ne s'inscrit pas dans une tendance particulière", assure-t-il.