Vous avez tendance à les oublier au fond d'un tiroir ? Vous ne savez jamais quoi faire des cartes-cadeaux que l'on vous offre à Noël ? Vous n'êtes pas seuls. Un milliard d'euros de cartes-cadeaux partent en fumée chaque année parce qu'on ne les utilise pas. Cela représente un bon d'achat sur cinq.

Mais dans le contexte actuel de forte inflation, les Français sont de plus en plus nombreux à remettre en vente ces petites cartes rectangulaires pour récupérer une enveloppe supplémentaire pour payer les factures d'électricité, de gaz ou de mettre quelques litres de carburant dans son véhicule.

Tout se passe en ligne. Il existe plusieurs plateformes de revente, comme PlaceDesCartes ou encore SleepingMoney. Créée en 2019, cette jeune entreprise met en relation acheteurs et revendeurs et facilite les transactions. Au bout des quelques jours, le vendeur reçoit l'argent et l'acheteur le précieux sésame.

Et pour que cela fonctionne, les prix sont revus à la baisse. Actuellement, une carte-cadeau de 200 euros chez Maison du monde est vendue 160 euros. Une Wonderbox de 300 euros est, elle, proposée à moitié prix. Il est donc possible de faire de très belles affaires.

À écouter également dans ce journal

Météo - Les températures très clémentes pour la saison ne font pas les affaires des stations de ski. Dans les domaines de basse altitude, les saisonniers sont contraints de réenneiger à la main.



Grève - Les médecins libéraux sont en grève à partir de ce lundi 26 décembre et jusqu'à dimanche au moins. Ils réclament notamment une hausse du prix de la consultation et dénoncent des conditions de travail devenues intenables.

Fusillade à Paris - La garde-à-vue de l'homme de 69 ans qui a tué trois Kurdes, à Paris, vendredi, a repris dans la soirée d'hier après son hospitalisation de plusieurs heures en psychiatrie. La piste d'un crime raciste ne fait plus aucun doute.

