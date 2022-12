Attention à ces boîtiers "miracles" qui promettent de réduire votre facture d'électricité

Voltbox, Electricity Saving Box, Assist Eco Elec... Depuis cet automne, ces petites annonces fleurissent sur les réseaux sociaux. Leur promesse : vous permettre de réduire votre facture d'électricité jusqu'à 90%. Une proposition plus qu'intéressante alors que les prix de l'énergie ont flambé en 2022 et que le tarif réglementé de l'électricité va grimper de 15% en 2023.

Sans faire durer plus longtemps le suspense, ce type d'offre relève du domaine de l'arnaque. En effet, le but des auteurs de ces annonces - ou des démarcheurs lorsqu'il s'agit d'une offre faite par téléphone - est de récupérer au plus vite vos données bancaires. Ces derniers vous soutirant, ensuite, de l'argent.

Et pour cause, une fois que vous leur avez donné vos coordonnées, vous n'êtes parfois même pas certain de recevoir le fameux boitier magique. Dans certains cas, les démarcheurs peu scrupuleux se font passer pour des entreprises très sérieuses comme EDF, Engie ou encore TotalEnergies.

Des boitiers qui n'ont "aucun impact" sur la consommation

Pour les "chanceux" qui arriveront à recevoir cet outil, ne vous attendez à rien. En effet, selon une enquête datant de 2018 et menée par nos confrères canadiens de Radio Canada, il ne s'agit parfois que d'une coquille vide ou presque : quelques composants électroniques afin d'alimenter une LED...et c'est tout. "Il y a un élément qu'on appelle un condensateur, mais il est si petit qu’il n'a aucun impact à l'échelle d'une consommation domestique", expliquait un expert au média canadien.

D'autant que pour vous faire franchir le pas, ces "professionnels" ne reculent devant rien : promotion alléchante, calcul (fantaisiste) des économies, livraison gratuite... Tout est bon pour vous faire craquer.

Ces produits, totalement inefficaces, coûte parfois près de 60 euros. Crédit : Capture d'écran

Si vous faites l'objet d'un démarchage téléphonique, il est conseillé d'avoir la même réaction que face aux autres arnaques : il ne faut jamais donner d'informations personnelles et, a fortiori, bancaires par téléphone. Aucune entreprise un tant soit peu sérieuse ne vous fera une telle demande.

