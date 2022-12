Noël : les Français revendent de plus en plus leurs cadeaux

De plus en plus de Français osent passer le pas pour revendre les cadeaux qu'ils ont reçus à Noël. Peu avant le 25 décembre, eBay sortait une étude en partenariat avec Kantar expliquant que sept millions de Français étaient prêts à passer le pas pour revendre leurs cadeaux reçus à Noël. Pour la seule journée du 25 décembre, ce sont pas moins de 650.000 annonces qui ont été postées, à 15 heures, sur le site d'e-commerce Rakuten.

Tous ces chiffres sont en fortes croissances. Le nombre d'annonces postées sur Rakuten le 25 décembre est en hausse de 8%, révèle Le Figaro. Du côté d'eBay, ce sot pas moins de trois millions de nouvelles annonces qui sont attendues entre le 25 décembre et le 3 janvier 2023. Selon l'étude Kantar, 43% de ceux revendant leurs cadeaux comptent se servir de la rentrée d'argent pour faire des économies et 27% pour financer les fêtes.

Ce principe d'achat et de revente en seconde voir troisième main est de plus en plus courant. Cette année, 52% des Français se disaient prêts à offrir des cadeaux de seconde-main. Toujours selon Kantar, le marché de la revente des cadeaux représente pas moins de 336 millions d'euros réinjectés dans l'économie.

