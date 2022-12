Chèques-cadeaux : où peut-on les dépenser ?

À l'approche des fêtes, nombreux sont ceux qui misent sur les chèques-cadeaux pour faire leurs achats. Avantage offert aux salariés par les entreprises, ce moyen de règlement à montant fixe est à dépenser durant plusieurs mois, selon les cas, dans diverses enseignes et peuvent s'avérer très utiles. Voici quelques conseils pour les utiliser.

Résultant de commandes spécifiques des entreprises auprès de sociétés spécialisées, telles que Up, Sodexo, ou encore Edenred, les chèques-cadeaux sont soumis aux partenariats noués entre ces sociétés et un réseau d'enseignes. Il n'est donc pas possible de les utiliser où bon vous semble.

Pour les chèques Cadhoc par exemple, qui dépendent du groupe Up, ceux-ci sont acceptés dans des centaines de commerces, du prêt-à-porter en passant par l'alimentation et les jouets pour enfants. Ils peuvent être activés par l'entreprise, ou sur le web par les bénéficiaires. Les chèques TirGroupé de Sodexo peuvent être utiles pour réaliser vos achats sur internet. Ceux-ci sont valables sur les sites de nombreuses enseignes, telles que Auchan, Carrefour, Fnac, Géant Casino, Système U, Décathlon, Leroy Merlin, ou encore Darty.

Pour être fixés, il vous suffit de consulter la liste complète des enseignes partenaires, disponible en ligne, sur le site de l'émetteur de chaque type de chèque. Les modalités d'utilisation des chèques s'y trouvent également. Vos Comité d’Entreprise (CE) et Comité Social et Économique (CSE) peuvent aussi vous fournir quelques renseignements quant aux spécificités de certains chèques - que le salarié doit parfois payer en partie. N'hésitez donc pas à les consulter.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info