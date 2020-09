publié le 24/09/2020 à 08:32

Taxer les voitures selon leurs poids. L'idée refait surface. En effet, dans le projet de loi de finance 2021, le gouvernement entend durcir le malus CO2 sur les achats de voitures neuves et pourrait y ajouter un malus sur le poids.

Déjà proposé et retoqué l’année dernière, ce malus fait partie des 146 propositions de la Convention citoyenne validées cet été par Emmanuel Macron afin d’être discutées et traduites dans la loi. La Convention envisage un malus de 10 euros par kilo au-delà d'1,4 tonne.

Le total des sommes à payer atteindrait 1,2 milliard d'euros. Et pourrait toucher 70 % des voitures fabriquées en France. Les voitures hybrides et électriques n’échapperaient pas à la règle, ce qui les pénalisent pour cause d’un poids élevé de la batterie. La star des voitures électriques en France, la Zoé, pour être ainsi impactée à hauteur de 2.000 euros.

